Эксклюзив «Давай на первые места выходить»: Градский пожелал Агутину успехов на Grammy Иван Линдеманн Альбом российского певца La Vida Cosmopolita представили в пяти номинациях «длинного списка» премии. © Фото: Александр Градский, VK Народный артист России Александр Градский поздравил Леонида Агутина с выдвижением на премию Grammy. «Леня, дорогой, я тебя поздравляю с этим событием. Список, конечно, длинный. Давай потихоньку на первые места выходить. Я тебя очень люблю, и ты знаешь об этом», - сказал артист телеканалу «Звезда». Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что гордится Агутиным. Продюсер отметил, что певец заслужил этот «шанс на победу». О выдвижении Леонида Агутина на престижную премию стало известно накануне. Альбом российского певца La Vida Cosmopolita представили в пяти номинациях «длинного списка» Grammy. Шорт-лист будет объявлен 7 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика