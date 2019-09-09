«Мы поняли, что нужно отступать»: участник группы о задержании на режимном объекте Роскосмоса

Пустовалов Даниил, один из участников группы, задержанной накануне на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности, рассказал «Звезде» о целях посещения объекта. Он объяснил, что сам является фотографом и блогером, а также занимается так называемым индустриальным туризмом.

«В этот день мы собрались вместе с друзьями и решили забраться на заброшенный объект Роскосмоса. Была информация, что это заброшенный объект и там находится камера вакуумных испытаний. Я решил снять ролик про космос, про историю. Мы с друзьями прошли на территорию, прошлись между зданий, подошли к залазу в здание, но тут приехала полиция. Нескольких наших ребят задержали. В этот момент мы поняли, что нужно отступать, пошли обратно в лес, но тут нас встретили сотрудники охраны», - вспоминает он.

По словам Пустовалова, информация СМИ о посещении объекта с целью погрома не является достоверной.

«Мы не преследовали никакой цели вандализма, не собирались что-то ломать или запускать фейерверки. Я удивлен, что в СМИ много разных версий. У нас не было инструментов, которыми мы могли бы что-то сломать. У нас были только фотоаппараты и пару раций. Наша основная цель была что-то пофотографировать и все. Нас представляют экстремистами, но это не так», - добавил он.

Накануне стало известно о том, что в Московской области на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности задержали 14 человек. Как рассказали в Роскосмосе, удалось установить, что группа злоумышленников намеревалась пробраться на территорию объекта минувшей ночью с целью погрома. Расследованием занимается полиция.