Кирилл Вышинский: «Я знал, что за меня борются»

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский провел в киевских застенках более 400 дней. На Украине его задержали по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Восемь раз суд продлевал срок содержания Вышинского под стражей, но в конце августа он был освобожден под личное поручительство. А в начале сентября оказался в списке задержанных лиц, участвующих в обмене между Москвой и Киевом.

Сейчас Кирилл Вышинский находится в российской столице. Накануне он выступил с докладом на пленарном заседании Совета Федерации. В своей речи он обратил внимание на то, что Киев обладает всеми возможными элементами и механизмами давления на представителей СМИ.

В эксклюзивном интервью в программе «Между тем» Кирилл Вышинский поделился своими планами по привлечению внимания к проблеме ограничения свободы слова на Украине и в подробностях рассказал о проведенных в заключении днях.

Главного редактора портала РИА Новости Украина арестовали 15 мая. По мнению самого Вышинского, эта дата была выбрана СБУ неслучайно, ведь именно в этот день в России Владимир Путин торжественно открывал Крымский мост. Журналист сначала не видел связи между двумя событиями.

«Я раньше об этом мало задумывался. Но теперь я думаю, что было именно так. Более того, накануне, часов за 8-12 до начала обыска у меня дома, начал голодовку Олег Сенцов. Это была хорошо построенная операция. Началась голодовка, потом мой арест, и, понятное дело, что в этой ситуации Крымский мост - не такой уж большой праздник. Поскольку он окрашен таким фоном, по крайней мере. Наверное да, так и задумывалось», - не исключил Вышинский.

В тот момент журналиста больше всего возмутило поведение высокопоставленных украинских чиновников. Политики напрямую говорили о возможном обмене Вышинского на Сенцова еще во время обысков.

«Об этом начали говорить еще в тот момент, когда проходил обыск у меня дома. И об этом начали говорить высокопоставленные украинские чиновники, политики. Предлагали обменять Вышинского на Сенцова. Это для меня было странно и дико, потому что у меня еще шел обыск, я даже не был официально подозреваемым, а меня уже на кого-то меняют. Как будто прошло следствие, мне вынесен приговор, и меня уже можно менять на осужденного в России человека. В тот момент, когда появились первые заявления украинских политиков, все встало на свои места», - рассказал Вышинский.

Арест главного редактора портала РИА Новости Украина вызвал широкий общественный резонанс. Но на Украине коллеги Вышинского перестали говорить о нем как о журналисте.

«На украинском телевидении мне сразу отказали в праве на профессию. То, что я видел в камере, те новостные сюжеты, в них меня вообще не называли журналистом. Очень редко меня называли главным редактором. Меня называли российским пропагандистом. То есть как будто не было многих лет работы с этими людьми, которые выступали на украинском телевидении, в одних редакциях. Как будто меня никто не знал, не знал мою репутацию, мое профессиональное портфолио. Бах, и я уже не журналист, а пропагандист», - вспомнил Вышинский.

Вскоре после ареста журналиста направили в Херсон. Как полагает Вышинский, это было сделано, чтобы снизить резонанс и увезти арестованного подальше от консульства России.

«Меня увезли из Киева, чтобы достичь нескольких целей. Первая - снизить резонанс. Потому что Киев - это все корпункты, включая международные телекомпании. И естественно, что на первом заседании при определении меры пресечения был бы огромный ажиотаж. Он, кстати, был и в Херсоне, но меньше, потому что не все поехали. Второе - в Херсоне нет ни посольства, ни консульства РФ. И у меня был случай, когда меня должны были вывезти утром на суд, но не вывезли. Я просидел четыре часа. На следующее утро я разговаривал с адвокатом, спросил, что случилось. А он сказал: "Как стало известно, в тот день из Одессы из здания консульства выехала машина и поехала в Херсон. В ней сидели консулы, которые хотели увидеться с тобой в здании суда. Как это стало понятно компетентным органам украинским, тебя на суд не вывезли"», - поведал Вышинский.

Журналист также рассказал о первых днях, проведенных в заключении.

«В камере и вообще в тюрьме первые и самые большие проблемы - это проблемы бытовые. Вас вырывают из привычной бытовой ситуации. А в тюрьме, как сказал один из моих соседей, первые четыре дня все - проблема. У тебя ничего нет... Мне помогли мои сокамерники. И это, в принципе, правила хорошего тона в тюрьме. Все в одной лодке, у всех впереди неизвестность - с туманными и не лучшими перспективами», - пояснил Вышинский.

Все 400 дней заключения журналист не терял надежду на освобождение.

«Я знал, что за меня борются. И огромное спасибо всем, кто за меня боролся. Огромное спасибо Владимиру Путину, МИД, Сергею Лаврову. Он поздравил меня в день рождения, 19 февраля, в этом году. Это была потрясающая история, мой авторитет в камере чуть не пробил потолок. И он сказал очень важные для меня слова: "Держитесь, мы Вас не бросим". Спасибо Татьяне Москальковой. Спасибо коллегам, которые писали письма», - поблагодарил всех Вышинский.

Теперь журналист намерен продолжить свою профессиональную деятельность. Вышинский задумался над созданием программы об Украине на российском телевидении.

«Мы хотим рассказать о той Украине, которая остается за кадром новостных сюжетов, за кадром ток-шоу, где украинские эксперты бурно спорят друг с другом. Мы хотим рассказать об Украине, в которой живут люди: что слушают, что смотрят, какое кино там снимается, что там происходит со спортом, экономикой, бытом. Хотим рассказать про историю Украины, про знаковые фигуры», - поделился своими планами журналист.

Полное интервью Кирилла Вышинского доступно на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART TV.