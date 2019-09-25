Выбитые стекла и рамы: кадры с территории разрушенного ВСУ завода в ДНР

В результате минометного обстрела окраин Донецка со стороны Вооруженных сил Украины был разрушен завод. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».

В ролике видно, что в здании повреждены окна: местами отсутствуют стекла, где-то выбиты рамы. Помимо здания, пострадали также жилые дома. По словам местных жителей, такого мощного обстрела не наблюдалось давно.

ВСУ нанесли минометные удары по окраинам Донецка в среду, 25 сентября. Как отметили в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), огонь был открыт по жилому району Лозовое на западных окраинах города.