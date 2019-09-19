Съесть и не отравиться: как выбрать безвредный лосось

Отравление рыбой считается одним из самых опасных для здоровья человека. Президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев объяснил, каких правил стоит придерживаться при выборе лосося.

По его словам, самой безопасной будет целая рыба. Например, деформация головы или глаз будет свидетельствовать о том, что она была подвержена действию каких-либо веществ.

Кроме того, следует брать рыбу со шкурой.

«Обесшкуренная рыба - это угроза. Потому что на шкуре та же самая водяная вошь, она съедает в первую очередь кожистый покров», - объяснил Еделев в студии «Открытого эфира».

Также при покупке следует обратить внимание на цвет рыбы. Неестественно зеленый или красный свидетельствуют о том, что она или генно-модифицированная, или ее покрасили.