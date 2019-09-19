Антиснайпер ДНР рассказал о масштабах «человеческого сафари» в Донбассе

На линию разграничения со стороны Украины с 2014 года приезжают богатые иностранцы, которые платят деньги для того, чтобы принять участие в «охоте на людей». Под пули попадают и военные, и мирные жители. Но такое «развлечение» крайне небезопасное. Потому что со стороны ДНР работают антиснайперы. Один из низ - Деян Берич - рассказал о том, сколько людей не возвращается с такого «человеческого сафари».

«Это придурки, которые попробовали все в жизни, охотились, наверное, на все возможное. Вот они приехали. Но много их и не вернулось», - поделился он в студии «Открытого эфира».

По его словам, информацию о том, когда приезжают группы иностранцев и где они будут находиться, близкие к Захарченко покупали у самих украинцев.

«Я могу привести пример из Горловки, это было в 2018 году, когда пришли из Америки и из Германии две большие группы. Мы с нашей группой зашли там, где нас никто не ожидал, достаточно близко. И большинство из группы уничтожили», - рассказал ополченец с позывным «Деки».

Он добавил, что трупы попыталась забрать украинская сторона, но им не дали такой возможности. После этого по военным позициям Донбасса стала стрелять артиллерия. По словам ополченца, через полчаса начались обстрелы и по Горловке, в результате которых погибли две женщины и еще несколько человек пострадали.

«Кто-то позвонил из Украины, сказал, что больше не будут стрелять, если разрешат забрать трупы. Нам поступил приказ отойти. Но мы не отошли, смотрели, что происходит. Приехали три огромных джипа, пособирали трупы. Их там было достаточно», - рассказал Берич.

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