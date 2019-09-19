«Кровавый аттракцион для богатых иностранцев»: кто ведет охоту на людей в Донбассе

«Охота на людей» - такое развлечение уже несколько лет реализуют украинские военные. Любой обеспеченный иностранец может заплатить, чтобы приехать на линию разграничения и пострелять по военным и мирным жителям Донбасса. О подробностях кровавого «развлечения» рассказал публицист, директор центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков.

По его словам, все началось в 2014 году, когда в социальных сетях появились посты с указанием суммы, заплатив которую, можно попасть на территорию боевых действий в Донбассе.

«Я могу назвать имена. В частности, это Стен Паттон, бывший сотрудник ЧВК Blackwater, который в своем аккаунте Twitter публиковал расценки, зашифрованные. +0 шифр. Выстрел из гаубицы в нашу сторону - 100 долларов, из танка - 200, выстрел по мирной деревне - 350 долларов. Плюс ноль - 3500», - рассказал Казаков в студии программы «Открытый эфир».

По его словам, в 2014 году на призывы принять участие в «войнушке» за деньги откликнулось очень много иностранцев. Кроме того, на линии разграничения работали и представители частных военных компаний.

«Там работали ЧВК польские, например. Самые крупные ЧВК на той стороне. Правда, и вывозили мы их уже эшелонами потом, когда их уже не стало», - добавил Казаков.

Он отметил, что к 2017-2018 годам расценки выросли, так как позиционная война не дает возможности быстро «зайти, пострелять и уйти». По словам Казакова, основные доходы от такого бизнеса получает СБУ, которая его и контролирует.

Собеседник «Звезды» также рассказал о маршруте, который проходят все желающие принять участие в «охоте на людей». Сначала в закрытых группах размещается предложение, следом из-за рубежа поступает согласие. После этого стороны договариваются о цене. Человек сначала прилетает в Киев, потом его привозят в Днепропетровск, где его встречают сопровождающие от СБУ. Ему предоставляют ночлег и «сервис по полной программе». На следующий день иностранец получает документы СБУ, и его завозят на линию разграничения и в конкретный блиндаж.

По словам Казакова, на Донбасс приезжают не только богатые иностранцы, но и западные военные специалисты.

«Конкретный пример. Коминтерново. Чтобы показать своим украинским подопечным. Три группы малых диверсионных, которые были полностью укомплектованы канадцами-инструкторами, зашли на нашу территорию показать, как надо работать. Пострелять таксистов, шахтеров, ну у нас же ополченцы. Итог - вышло 2,5 группы на ту сторону. Поэтому я не советую даже богатым, здоровым и военным соваться в Донбасс. Украина не понимает, с кем она связалась, и они не понимают», - объяснил собеседник «Звезды».

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