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Крестный Быстрицкой раскрыл содержание направленного в СК письма

Наталия Майорова
18:52 10.09.2019
Он отметил, что инициативная группа обратилась в СК РФ с единственной целью: понять, что же произошло на самом деле, почему актриса провела полгода без друзей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Anatoly Lomohov Russian Look, Globallookpress

В распоряжении «Звезды» оказалось письмо, которое Сергей Залесский, крестный Элины Быстрицкой вместе с инициативной группой направил в Следственный комитет РФ для проведения проверки обстоятельств смерти легендарной актрисы. Он добавил, что группа большая, и среди ее участников - друзья Быстрицкой.

«Мы написали коллективное письмо в СК РФ. В письме изложены все наши сомнения, опасения и прочее. Мы не акцентируем внимание на Софье Авраамовне или других аспектах - кто мы такие, чтобы делать выводы?», - рассказал Залесский в комментарии «Звезде».

Он отметил, что группа обратилась в СК РФ с единственной целью: понять, что же произошло на самом деле, почему актриса провела полгода без друзей. Залесский добавил, что итог жизни Быстрицкой таким не должен был быть.

© ТРК Звезда
© ТРК Звезда

«Мы в письме не требовали ответа, просто обозначили наше беспокойство и если СК сочтет необходимым, то проверку проведет. Мы посчитали, что достаточно аргументированно описали все свои сомнения, чтобы комитет как-то отреагировал. Отвечать он нам не должен был и не отвечал», - сказал Залесский.

Вместе с тем крестный актрисы поделился воспоминаниями о последнем дне, когда видел Быстрицкую.

«Последний раз я был у Элины Авраамовны в сентябре вместе с сыном. У Софьи Авраамовной была идея перевезти Элину в Израиль, ей было бы удобнее там ухаживать. Шли долгие разговоры. Элина Авраамовна очень не хотела никуда ехать. Я с ней разговаривал на тему ее отъезда. "Я сумасшедшая, что ли? Куда я поеду? Тут вся моя жизнь! Кому я там нужна?", говорила. Мы позвали Софью Авраамовну и Элина сказала: "Я никуда не поеду". Для Софьи Авраамовны это был конец переговоров, она была расстроена. Когда мы уходили, она мне в коридоре сказала: "Больше ты сюда не попадешь, буду вызывать милицию"», - вспоминает Залесский.

Он добавил, что в действительности слова сбылись – попасть к актрисе оказалось невозможно.

«Сиделки сменились. Дальше консьержки никто не мог пройти. Как так: прожить всю жизнь среди огромного количества людей и остаться одной в четырех стенах и не увидеть ни одного родного лица?.. Раз в месяц – Соню», - задается вопросом Залесский.

Накануне директор актрисы, продюсер, и ее близкая подруга Ксения Рубцова согласилась с появившейся в СМИ версией о том, что Элину Быстрицкую могли специально заморить голодом родственники.

В свою очередь Мирон Дауди, адвокат Ксении Рубцовой, подчеркнул, теперь следует дождаться, чем закончится ситуация с заявлением от Залесского и народных артистов.

Актрисы не стало в апреле текущего года на 92-м году жизни. 

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