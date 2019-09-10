Билан рассказал, как искупит вину за испорченный День города в Самаре

Российский певец Дима Билан подтвердил «Звезде» информацию о том, что для жителей Самары готовится бесплатный концерт вместо того, который прошел на День города: тогда зрители выступления возмутились поведением артиста и потребовали от него извинений.

«Бесплатный концерт для Самары будет 100%. Скорее всего, в этом месяце, максимум - в следующем», - отметил он.

Накануне артист рассказал о том, что ведет переговоры с администрацией Самары и собирается подарить городу детскую площадку. Также Билан пообещал преподнести одной из местных клиник необходимый для нее аппарат, который будет использоваться для лечения детей. На вопрос о том, сколько денег артист планирует потратить на закупку, Билан ответил лаконично.

«Я не пожалею», - заключил он.

Ранее жители Самары начали собирать подписи под онлайн-петицией, в которой требовали от городских властей извиниться за выступление Димы Билана на Дне города. В обращении говорилось, что артист «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты». Авторы петиции потребовали не только извинений перед горожанами, которым испортили праздник, но и больше «не приглашать таких звезд».