Там, где вчера свистели пули: кадры изнутри резиденции Атамбаева после штурма

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили под арест. Сейчас он готовится к даче показаний.

Корреспондент «Звезды» побывал в резиденции экс-главы республики, где еще вчера велись ожесточенные бои.

Местность еще не убрали. Повсюду разбросаны камни. На земле лежат железные ворота – их снесли тараном.

На территории резиденции разбросаны гильзы от помпового ружья с резиновыми пулями, дымовых шашек и шумовых гранат. Сломаны фонари, выбиты стекла, по периметру натянута колючая проволока.

© ТРК "Звезда"

Внутри самого дома, где укрывался Атамбаев, не так много разрушений. На полу очень много мусора, его не убирают специально, чтобы собрать все возможные улики. На стенах остались пятна крови.

© ТРК "Звезда"

Сейчас в доме работает следственная группа. Оперативники собирают материал в рамках уголовного дела по факту убийства бойца спецназа. Все улики будут отправлены на экспертизу.

Сейчас дорога на Кой-Таш свободна, а в самом Бишкеке сейчас уже ничто не напоминает о массовых беспорядках. Хотя менее суток назад там велись вооруженные столкновения. В их результате пострадали более 80 человек.

Сейчас Атамбаев находится в СИЗО, где он пробудет как минимум до 26 августа.