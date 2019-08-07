Спасти, что осталось: наводнение в Тулуне глазами его жителей

Иркутская область этим летом пострадала от наводнения. Больше всего досталось Тулуну. В городе до того, как река Ия вышла из берегов, проживало почти 40 тысяч человек. Сейчас вода почти ушла, а жители пытаются спасти то, что осталось от их имущества.

Некоторые дома не выглядят сильно пострадавшими, но это только на первый взгляд.

«Печка уходит, полы все поднимаются, дом сам весь трескается», - рассказала местная жительница.

Вода в ее доме доходила до уровня человеческого роста, а подвал до сих пор затоплен.

«Печь сначала была еще ничего, а сейчас она уже стала лопать и пошла вниз. Видно, как кирпичи снизу выходят. Все завалинки осыпались», - рассказала женщина.

Она рассказала, что жила вместе с семьей - всего девять человек. На участке стояли три дома. Один из них во время наводнения унесло. Для большой семьи в 2016 году начали строить новый дом, но и его наполовину затопило водой: «Мы его только заштукатурили, и через два дня пришла вода».

У домов, которые располагаются в низине, вода доходила до крыши. По словам местного жителя, он успел спасти только документы.

«Нам сказали, что ожидается подъем воды. Все под контролем, вода не будет выше, чем была в 84-м году. А в 84-м году до нас не доходила вода. Не сказали, что будет такая высокая вода. Маленькое подтопление и все. А маленькое подтопление - это же не здесь, это где-то возле речки», - объяснил мужчина.

Пострадал его дом площадью 96 квадратных метров и гараж, от которого остались только ворота. По словам мужчины, все остальное просто «скинуло» в сторону. Сейчас он вывозит с участка материал, который можно будет повторно использовать, чтобы его сохранить.

До наводнения мужчина только закончил делать пристройку к дому, а оформить ее не успел, поэтому выдача сертификата на компенсацию может затянуться.

Переезжать из Тулуна жители не спешат, но и не знают пока, как им перезимовать. Сотрудники МЧС и военные сейчас сносят и разбирают аварийные дома. Они также доставляют пострадавшим продукты и бытовую химию. Военные химики проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний и проводят дезинфекцию строений.