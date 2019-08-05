В конце июля чуть меньше 30 человек из бригады «Восток» закрепились на высоте 277, более известной как Саур-Могила. Против них бросили регулярные части украинской армии и террористические батальоны.

Можно ли победить в бою с двумя танками, если РПГ остался всего один, как выжить при прилете пяти пакетов «Града» и что творил в селах запрещенный в России «Правый сектор» - смотрите в новом фильме Екатерины Габель «Донбасс: бой за Саур-Могилу».