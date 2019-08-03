Шойгу объяснил, почему страны НАТО не стремятся участвовать в АрМИ-2019

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу отметил высокий результат российской женской команды в «Танковом биатлоне». Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала «Звезда» Ольге Бородневой.

По словам министра, девушки не поразили только одну мишень и, скорее всего, из-за волнения. Шойгу отметил, что конкурс АрМИ доказал: соревновательность как способ роста боеспособности армии крайне эффективна; наши результаты говорят сами за себя, и с каждым годом все больше стран хотят участвовать в Играх.

Глава Минобороны РФ также рассказал, как обстоят дела со странами НАТО и их участием в АрМИ-2019.

«Я бы не стал однозначно говорить, что страны НАТО по политическим соображениям не хотят (участвовать - прим. ред.). Политические соображения, конечно, присутствуют, когда говорят: "Нет, ну мы участвовать не будем". Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», - объяснил он.

По словам Шойгу, российская сторона была бы рада видеть страны НАТО на АрМИ-2019, однако у России здесь «цели и задачи немного иные».

«Наши цели и задачи - чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова, чтобы у нас были самые хорошие экипажи. Чтобы всем было понятно, что у этих ребят лучшие специалисты, что они лучше всех летают, стреляют, плавают, ходят - вот это наша задача. Не могу скрыть своего удовлетворения тем, что те навыки, которые в процессе российских всеармейских Игр приобретают наши экипажи, показывают их в разных операциях. Естественно, в первую очередь это Сирия», - добавил он.

Юбилейные, Пятые Армейские международные игры стартовали в субботу, 3 августа, на территории десяти государств. В них примут участие 223 команды из 39 стран: России, Индии, Китая, ЮАР, Казахстана, Монголии и других. Соревнования пройдут с 3 по 17 августа, и в общей сложности за это время состоится 31 конкурс.