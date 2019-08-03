Езда на спецтехнике и командная переправа: какие испытания ждут участников «Военно-медицинской эстафеты»

Впервые на своей территории часть Армейских международных игр принимает Узбекистан. На полигоне Фориш полным ходом идет подготовка к конкурсу «Военно-медицинская эстафета». В равных условиях там будут соревноваться как мужские, так и женские команды. В программе соревнований - стрельба из штатного оружия и гонки на бронемашинах «Тайфун-К».

«Здесь 11 стран-участниц поборются за кубок "Военно-медицинской эстафеты". Медики должны будут стрелять, ездить на спецтехнике, проходить полосу препятствий, оказывать неотложную медицинскую помощь», - рассказал корреспондент «Звезды» Вадим Игаев.

Самое главное испытание - командная переправа: военные должны вытащить раненого с поля боя, соорудить переправу через реку и доставить пострадавшего в спецтехнику. В прошлом году женская сборная поставила рекорд - 9 минут 18 секунд.