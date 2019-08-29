Бойцы народной милиции ДНР рассказали о попытках вербовки со стороны СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины не оставляют попыток склонить бойцов народной милиции ДНР к предательству. Об этом заявляют сами жители самопровозглашенных республик. В ход идут изощренные методы, такие как шантаж и запугивание родственников, друзей и самих бойцов.

«Позвонил друг и сказал, что готов свести меня с некими ребятами из Днепропетровска, которые хотят со мной поговорить и все после этого будет нормально. Я недолго думая сказал другу и его ребятам все, что я думаю и отключил телефон», - признается в разговоре с корреспондентом «Звезды» милиционер с позывным Ночь.

Другим бойцам народной милиции, что попали в поле зрения СБУ, повезло меньше. Владимир приехал в Харьков навестить родню и угодил в руки сотрудников спецслужб Украины. После двух месяцев в камере СИЗО молодому человеку пригрозили расправой.

«Сказали мне, либо будешь работать на СБУ, либо сгниешь здесь. Если согласишься – дадим паспорт и отпустим, но при условии, что будешь сообщать о всех передвижениях сослуживцев, техники и возможных каналах для контрабанды», - вспоминает Владимир.

Чтобы вырваться из застенок изолятора пришлось согласиться, но только для вида, добавляет Владимир. Вернувшись в расположение своей части, боец немедленно обратился в контрразведку и рассказал о попытках завербовать себя.

Сотрудники СБУ не стесняются задерживать женщин с детьми на линии соприкосновения с целью получить у них интересующую информацию о бойцах народной милиции. У воспитательницы детского сада представители украинских спецслужб начали расспрашивать о детях ополченцев и похожих примеров масса.

Только в этом месяце за помощью обратились 48 военнослужащих ДНР, в отношении родственников которых и в их адрес лично поступали угрозы.