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Самодельные бомбы и свист пуль: корреспондент «Звезды» спустилась в окопы на передовой ДНР

Екатерина Габель
15:29 29.08.2019
Для атаки на позиции ополченцев украинские военнослужащие используют самодельные бомбы и ударные беспилотники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

Бойцы ВСУ на линии соприкосновения в ДНР продолжают игнорировать достигнутое соглашение о перемирии и ведут прицельный обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной республики.

Накануне свидетелями этого стала съемочная группа «Звезды», которая вместе с ополченцами осмотрела блиндажи в районе населенного пункта Старомихайловка. Под свист пулеметных пуль журналисты прошли путями сообщения вслед за военнослужащими ДНР.

«С одной из позиций под населенным пунктом Старомихайловка поднимали ударные беспилотники. Между их пролетами, пока они улетают перезаряжаться, по ходам сообщения работают пулеметчики, не позволяя безопасно передвигаться», - рассказывает официальный представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

В относительной безопасности себя можно чувствовать только в бетонном укреплении, откуда видны украинские позиции. С той стороны тоже ведут наблюдение, потому что с появлением съемочной группы на передовой в небо тут же взмывает ударный дрон и начинается новый обстрел. Совсем рядом разрывается боеприпас украинской армии.

«Это самодельное взрывное устройство ударного действия. Такие скидывают с беспилотников на позиции Народной милиции. Данное устройство выполнено из отрезка пластиковой трубы со стабилизатором, взрывного вещества и поражающих элементов в виде саморезов. Все это обматывается скотчем, крепится на квадрокоптер и сбрасывается на позиции», - объясняет военнослужащий Народной милиции с позывным Кабан.

С наступлением ночи ситуация не меняется. Обстрелы и полеты беспилотников продолжаются. При этом пулеметы ополченцев молчат. Они соблюдают перемирие беспрекословно, чего не скажешь об украинской стороне.

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