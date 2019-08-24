Жители Иловайска о боях в 2014: «травили нас фосфором, выжигали»

Бои под Иловайским начались в самом начале августа 2014 года. В это же время появились видеосвидетельства применения запрещенных конвенциями фосфорных снарядов. Корреспондент «Звезды» на Донбассе нашла пострадавших от их применения.

Надежда Васильевна и Владимир Федорович живут в частном секторе в Иловайске - именно в их двор и упал один из снарядов. Они долго пытались тушить возгорание водой, но от этого пламя разгоралось еще больше.

«Там малина была. И здесь как рвануло, огнем все горело. Мы взяли поливальник, это в 11 часов ночи было. И давай, говорю, дед тушить, потому что мы сгорим. Заливаем, а она все в клубах было. Не могли потушить», - рассказала жительница Иловайска.

По словам пары, они посмотрели за домом, а там гильзы, или фосфор – «как пепел, все попалило».

«Травили нас, фосфором, чем только могли, травили, выжигали. А мы живучие оказались. Воду льешь, а оно еще сильнее, и дым такой едкий», - добавила Надежда Васильевна.

Семейная пара рассказала также, как их сын был захвачен украинскими силовиками, а потом, когда бойцы ДНР отогнали их от города, он сумел добраться до дома. По словам Надежды, весь Иловайск был в огне, кругом были танки, машины с пулеметами.

В августе 2014 года между частями ВСУ, полиции и добровольческими отрядами и ополчением ДНР велись бои за Иловайск. Позднее эти события стали известны как «Иловайский котел», так как украинские силовики оказались окружены.