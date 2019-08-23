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Новые «Колокол» и «Тюльпан»: как эволюционировал высший пилотаж

Алексей Баранов
Иван Исмаков
Алексей Самолетов
12:33 23.08.2019
Выполнение фигур на Су-30СМ вместо Су-27 позволило летчикам делать их на сверхмалой высоте и сверхмалой скорости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

За последнее время высший пилотаж очень сильно эволюционировал. Фигуры стали выполняться на более низкой высоте и на меньшей скорости.

Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов подробно объяснил, как именно происходила эта эволюция, и на что теперь способны наши летчики, чтобы удивить и зрителя, и профессионала:

«Мы наблюдали с вами, как эволюционируют фигуры, мы видели скоростной проход на сверхнизкой высоте, проход на минимальной скорости, когда самолет (находится) практически под углом в 45 градусов находится по отношению к земле. Так вот, если изначально первые проходы выполнялись на Су-27 на скорости приблизительно 240-280 км/час, то сегодня Су-30СМ за счет использования векторов тяги и изменения угла тяги может проходить на сверхмалой высоте и сверхмалой скорости - приблизительно 140-180 километров в час.

Представьте себе: самолет идет над поверхностью земли приблизительно с той же скоростью, с какой машина едет по МКАД. Плюс-минус 30 километров. При этом есть возможность использовать тягу двигателя с этой практически околонулевой скорости разогнаться до 1,5-2 тысяч километров в час. А если уйти на высоту, то и до предельно допустимой для этого типа машин скорости в 2,6 тыс. километров в час.

Пришедшие на вооружение в группу "Русские витязи" самолеты Су-30СМ позволили фигуры, которые мы видели не единожды в показательных выступлениях, делать по-новому. Например, тот же самый роспуск "Тюльпан", когда четыре машины расходятся по углам по отношению друг к другу в 45 градусов. Сегодня это можно делать на других высотах и с другой энергетикой самого расхода машин.

То же самое касается и знаменитой фигуры "Колокол". Если раньше она выполнялась на высоте приблизительно 1,5 километра, то сегодня за счет тяговооруженности машины Су-30СМ, ее можно делать, начиная с меньших высот - с 200 метров. Причем надежность машины и ее тяговооруженность, а соотношение тяги двигателя к весу - 1 к 1 (30 тонн весит Су-30СМ и 30 тонн тяги дают двигатели), дают возможность по-другому выполнять фигуры.

С одной стороны, те, кто давно наблюдает (за высшим пилотажем), говорит, что это те же самые фигуры, с другой - они сегодня выполняются по новому. По сути, фигуры приобрели новый рисунок при прежнем похожем содержании и стали новыми фигурами».

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