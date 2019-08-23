«Ты не полетишь»: пенсионерка рассказала, как ее довели до истерики и не пустили на борт «Победы»

Женщина, которая не смогла вылететь авиакомпанией «Победа» домой в Чебоксары на похороны родственницы, прокомментировала инцидент.

Валентина Лисечко летела транзитом. Она ожидала своего рейса в московском аэропорту Внуково, но, когда подошла очередь садиться в самолет, сотрудники, проверяющие билеты перед посадкой, заявили, что пенсионерка должна заплатить за «негабаритность ручной клади».

Лисечко пояснила, что с собой она везла овощи и несколько игрушек – подарки внукам. Сумма, которую с нее требовали, составила три тысячи рублей. Этих денег у пенсионерки с собой не было.

Женщину отказались пускать на борт. Не помогло и то, что Лисечко – пенсионерка, ей в любой момент могло стать плохо. Женщина признается: из-за стресса у нее поднялось давление.

Поняв, что просьбы не увенчались успехом, Лисечко выбросила ручную кладь, оставив лишь сумку. Но и тогда в самолет пенсионерку не пустили.

«Ты поздно выполнила мое указание. Надо было это уже давно сделать. Ты не полетишь, я тебя не посажу. Самолет улетел», - передает слова сотрудники за стойкой.

При этом, по словам пассажирки, в очереди за ней стояла девушка и она успешно прошла посадку.

После этого выход к самолету был закрыт. А билет пенсионерки разрезали и сделали отметку, что она «опоздавший пассажир».

Лисечко проводили к представителю авиакомпании, но и он отказался помочь.

Стоит отметить, что стоимость билета пенсионерке никто не вернул. Дочь помогла найти деньги, чтобы оплатить обратную дорогу. В Чебоксары Валентина Лисечко летела уже другой авиакомпанией.

Женщина добавила, что весь скандал случился на глазах у остальных пассажиров. Они пытались заступиться и просили посадить пенсионерку на рейс, но сотрудники аэропорта, по словам потерпевшей, были непреклонны.