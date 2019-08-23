Глуховский раскрыл подробности экранизации «Метро 2033»

Российский писатель-фантаст Дмитрий Глуховский подтвердил «Звезде» экранизацию его романа «Метро 2033». Блокбастер выйдет в прокат в 2022 году.

«Подтверждаю, что фильм по роману «Метро 2033» выйдет в свет первого января 2022 года. Долго ждал этой новости, много лет вел переговоры в том числе и с американскими киностудиями. В итоге решил, что фильм про Москву все-таки точнее отразят российские кинематографисты», - рассказал «Звезде» Глуховский.

Он добавил, что его выбор пал на кинопродюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова - «амбициозных, дерзких, молодых ребят», которые смогут воплотить фильм «Метро 2033» в том виде, в котором ему самому бы хотелось его посмотреть.

Глуховский создал серию романов: «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035». В книгах речь идет о людях, которые выжили после ядерной войны.