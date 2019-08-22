Украинцы приезжали в ДНР за рабами: легендарная снайпер Боня рассказала про ужасы 2014 года

Бывшая военнослужащая армии ДНР, у которой был позывной Боня, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Звезды» Екатерине Габель рассказала о странном документе, который ей самой довелось увидеть у приехавшей в Донецк из западной Украины пожилой семейной пары.

Бумага, якобы подписанная президентом Украины Петром Порошенко, давала разрешение приезжим занимать любой понравившийся им дом в городе. А если в нем проживали люди, приезжие могли взять их себе в качестве «рабов» или «рабочих».

По словам Бони, этот случай произошел в 2014 году.

«Мы приехали в Донецк в очередной раз, получить приказы и все остальное. Нас послали ловить дээргэшников (ДРГ - диверсионно-разведывательная группа. - Ред.). Сказали, что ездит "пирожок" с минометом по городу где-то в районе Калининского исполкома. И обстреливает частный сектор. Мы поехали. И вот одна машина нам приглянулась, старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих. (Смеется.) Пришлось их отправить тогда к товарищу Аносову "на избушку", пускай разбираются. Каким образом они вообще попали в Донецк с западной Украины, и вообще кто с такими бумагами их сюда пропустил», - рассказала Боня.

По словам экс-военной, подобный случай в Донецке был не единичный. Женщина недоумевает: как люди могли ехать с такими намерениями в Донецк и искренне верить, что рабовладельческие отношения могут существовать в современное время. К тому же, надеяться, что «какого-то местного здорового мужика» могут взять себе в рабы.

«И они еще говорят о конституции. По-моему, это нарушение конституции и вообще любого мирового права. Ну, наверное, это стандарты Евросоюза или Европы», - заключила собеседница «Звезды».

Ранее донецкая снайперша рассказала, при каких обстоятельствах был ранен бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Это произошло в августе 2014 года, когда, как утверждали украинские СМИ, Семенченко получил осколочные ранения в спину и бедро, находясь на передовой.