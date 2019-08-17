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«В голове не укладывается, что он герой»: родные капитана А321 о его подвиге

Лина Лавыдова
17:46 17.08.2019
Отец и брат командира А321 Дамира Юсупова рассказали, как узнали о ЧП с самолетом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владислав Белогруд, РИА Новости

Родные Дамира Юсупова рассказали, каким в детстве был капитан воздушного судна А321. По словам его отца, будущий Герой России увлекался футболом, боксом и хоккеем.

«Был обыкновенным мальчиком, как все дети в советское время. Как все мальчишки, хулиганил, дрался. Играли с братом в хоккей, боксом занимались. Старший сын на домашних соревнованиях занимал призовые места, и он тоже вместе с ним ходил», - вспомнил Касим Юсупов.

С детства Дамир Юсупов пользовался уважением среди сверстников, никогда не давал себя в обиду. Как рассказал его брат Олег Юсупов, Дамир всегда был порядочным и добрым и с ранних лет обладал тонким чувством юмора.

«Он никогда себя в обиду не давал, в школе учился хорошо. Рос, как обычный советский мальчишка. В школе всегда пользовался уважением, девчонки его любили», - поведал он.

О происшествии семья Юсуповых узнала из Интернета. По словам брата Дамира, он прочитал, что с одним из самолетов «Уральских авиалиний» произошло ЧП, и сразу же почувствовал неладное.

«О происшествии я узнал из Интернета. Увидел, что произошла аварийная посадка самолета. У меня родной брат является командиром экипажа воздушного судна. Почему-то подумалось, что, возможно, у него произошло. Открыл Интернет, увидел фамилию, набрал его по телефону. Это было часа через два после приземления. У него был встревоженный голос. Он сказал, что в двигатель попали птицы, он вынужденно сел в поле, все нормально, все живы, все благополучно. Как всегда, был предельно сосредоточен», - рассказал брат командира А321.

Как признался Олег Юсупов, ему до сих пор не верится, что его брату было присвоено звание Героя России.

«В голове не укладывается, что он герой. Но поступок героический, спас столько жизней. Очень горжусь, вся семья, все родные, все гордятся», - сказал он.

Он также пересказал недавний разговор с Дамиром, в котором тот вкратце рассказал, что произошло во время взлета самолета 15 августа.

«Пошли на взлет и увидели стаю птиц. Почувствовали, что птица попала в один из двигателей, он дал сбой. Стали подниматься на втором - он тоже стал работать с перебоями. Сказал, что пропала тяга, самолет перестал набирать высоту. Решения принимались мгновенно, хотелось вернуть самолет, но высоты бы не хватило. Принял решение сажать самолет. Увидел, что впереди поле, дальше были деревья и пересеченная местность. Решил сажать самолет в поле. Все мысли были о том, чтобы посадить самолет без крена. Приземление было относительно мягким», - привел Олег слова Дамира.

Самолет «Уральских авиалиний» аварийно приземлился на сельскохозяйственной территории в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Это случилось 15 августа. Пилоты посадили самолет на кукурузное поле, не открывая шасси. Человеческих жертв при посадке удалось избежать лишь благодаря мастерству пилотов. Накануне президент России Владимир Путин присвоил звания героев России посадившим самолет командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

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