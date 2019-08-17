Бортпроводник самолета А321 снял на видео место приземления лайнера

«Звезда» публикует кадры первых минут после совершения посадки лайнера А321, севшего в кукурузном поле после того, как в его двигатель попала птица. Видео снял старший бортпроводник рейса Дмитрий Ивлицкий.

На опубликованных кадрах он находится у одного из выходов из самолета, рядом с крылом. Перед ним виднеются еще спасательный трап и кусты кукурузы. Ивлицкий показал обстановку вокруг себя, заявив, что после посадки все хорошо. Справа от него также видны люди, эвакуирующиеся из второго выхода в хвосте самолета и группирующиеся поодаль.

Лайнер А321 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Еще на взлетной полосе в один из его двигателей угодила чайка. Пилотам удалось успешно посадить самолет на кукурузное поле неподалеку, не выпуская шасси. Позже российский лидер Владимир Путин присвоил звания героев России пилотам А321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.