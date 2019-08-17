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«Сам за себя отвечал»: в школе второго пилота А321 Георгия Мурзина рассказали, благодаря чему он стал героем

Егор Левин
15:39 17.08.2019
С молодым человеком никогда не было проблем, но он отличался «взрослым» набором свойств характера, которые позволяли ему не бояться никаких проблем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Уральские авиалинии, VK

Исполняющая обязанности директора школы, в которой учился пилот Георгий Мурзин, вместе со своим коллегой Дамиром Юсуповым спасший жизни более 200 пассажиров самолета А321, рассказала о том, каким ребенком был ставший героем мужчина. По словам Светланы Гуриновой, с ним никогда не было проблем, но он отличался «взрослым» набором свойств характера, которые позволяли ему не бояться никаких проблем.

«Но он их (проблемы - прим. ред.) всегда очень легко решал, был очень самостоятельным. Родители всегда были в командировках, он сам за себя отвечал, поэтому привык решать свои проблемы», - рассказала и. о. директора школы.

Она отметила, что Мурзин никогда не скрывал, что хочет пойти по стопам родителей, которые были бортпроводниками «Уральских авиалиний», и все об этом знали. Родная тетя Георгия также работает в его школе, и она всегда ставила коллег в известность об его успехах, показывала фотографии из кабины самолета. Это вызывало радость у тех, кто его знал, а работникам школы всегда было очень приятно за своего выпускника.

«Как раз его самостоятельность, умение принимать решения с раннего возраста - все это ему помогло. Мальчик всегда был ответственным, вежливым, неконфликтным совершенно, никогда у него не было проблем ни внутри класса, ни с учителями. Всегда был немножко в себе, со своей точкой зрения. Я думаю, все эти качества сложились в тот образ хорошего мужчины, который отвечает за свои поступки», - рассказала Гуринова.

Напомним, самолет А321, вторым пилотом которого оказался Георгий Мурзин, вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Еще на взлетной полосе в один двигателей угодила чайка. Пилоты удачно посадили лайнер на ближайшее кукурузное поле - самолет сел на брюхо и вспахал 400 метров сельхозугодий. Посадка совершалась без выпуска шасси. Президент Владимир Путин присвоил звания героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.

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