Опубликованы первые кадры из салона лайнера А321, аварийно севшего рядом с аэропортом Жуковский

«Звезда» публикует первые кадры из салона лайнера А321, аварийно приземлившегося в поле неподалеку от аэропорта Жуковский в четверг, 15 августа.

На кадрах изнутри показаны места, оставленные пассажирами в процессе эвакуации. Видны открытые полки, в некоторых из них оставлены сумки.

© ТРК "Звезда"

На сидениях и в проходах виднеются личные вещи пассажиров - бутылки с водой, пакеты. Сам салон при приземлении не пострадал: конструкция самолета не нарушилась, сидения не деформировались.

© ТРК "Звезда"

Самолет А321 совершил аварийную посадку без выпуска шасси через некоторое время после взлета из-за того, что в один из двигателей попала чайка. Поломка не позволяла продолжать полет, и экипаж принял решение сажать лайнер прямо в поле. В момент происшествия на борту находились 226 пассажиров, все они выжили.