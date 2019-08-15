Матери бортпроводника А321 стало плохо из-за новостей о случившемся

Отец старшего бортпроводника Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дмитрия Ивлицкого Николай рассказал, как узнал о случившемся ЧП.

Сначала мужчина увидел по телевизору выпуск новостей, в котором сообщалось об экстренном приземлении самолета. Николай тогда еще не знал, что на борту рейса находится его сын. Позже ему позвонила дочь, которая и сообщила подробности инцидента.

«По телевизору я увидел, что самолет приземлился неудачно. Потом позвонила дочь, сказала, что Дима там. Потом смотрю: вроде как приземлился, слава богу», - рассказал Николай Ивлицкий.

По словам мужчины, Дмитрий Ивлицкий всегда отличался своей ответственностью. Возможно, это тоже сыграло свою роль при эвакуации пассажиров с борта самолета.

«Он ответственный парень, он всегда такой был - хороший», - отметил Ивлицкий-старший.

Николай Ивлицкий также рассказал о самочувствии матери Дмитрия. Женщине стало плохо, когда она узнала о произошедшем.

«Ей плоховато. Но она таблеточку приняла, сейчас лежит. Переживает, мать есть мать», - сказал мужчина.

Самолет А321 летел из Жуковского в Симферополь. При взлете в самолет врезалась стая птиц. Чайки угодили в двигатель, из-за чего тот начал выходить из строя. Командир корабля принял решение экстренно посадить воздушное судно. Самолет сел на брюхо в кукурузном поле недалеко от аэропорта. Всех пассажиров эвакуировали при помощи надувного трапа и увели на безопасное от самолета расстояние. На борту А321 находились 234 человека, все выжили.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время посадившие самолет пилоты - командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин - будут представлены к государственной награде.