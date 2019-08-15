«Что-то в самом самолете было не то»: пассажирка рассказала о жесткой посадке А321

Пилот совершившего жесткую посадку в Подмосковье лайнера А321 очень хорошо справился с нештатной ситуацией. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала пассажирка Екатерина Свечникова.

«Что-то в самом самолете было не то, мы чувствовали какие-то толчки непонятные, но летчик, мне кажется, очень грамотно справился со своей задачей. Все, что я могу сказать», - заявила девушка.

Рейс «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье сегодня утром из-за загоревшегося двигателя. Причиной ЧП стало попадание стаи птиц в один из двигателей самолета.

По данным МЧС, на борту А321 находились 234 человека, 23 из них пострадали. Все пострадавшие были доставлены в Раменскую больницу.