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Первый Ил-76 Минобороны для тушения лесных пожаров сел в Красноярске

Вера Чернышева
05:05 01.08.2019
Воздушное судно оснащено выливными приборами емкостью 42 тонны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Самолет военно-транспортной авиации Ил-76МД прибыл в Красноярский край для тушения лесных пожаров. Он совершил перелет из Оренбурга.

Воздушное судно оборудовано выливными авиационными приборами емкостью 42 тонны. Всего на месте будет работать десять таких самолетов.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Организацией работ займется заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который уже прибыл в Красноярск. Совещание с представителями командования Центрального военного округа, МЧС и местной власти он проводит 1 августа.

Лесные пожары в России полыхают на площади около трех миллионов гектаров. В четырех регионах в связи с этим – Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутии) – введен режим ЧС.

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