Самолеты МО РФ тушат лесные пожары: кадры с борта Ил-76

Телеканал «Звезда» публикует кадры тушения пожаров в Красноярском крае с помощью самолетов Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что самолеты российского военного ведомства будут вылетать на тушение пожаров 20 раз в день. Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Ранее заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков отметил, что в ряде регионов РФ складывается тяжелая обстановка с затяжными пожарами. В связи с этим президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о задействовании группировок ВС РФ в тушении наиболее масштабных пожаров.

Как отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров ежедневно задействуется для выполнения поставленных задач 12 самолетов и 19 вертолетов.