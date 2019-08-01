Защитники Саур-Могилы в конце июля приняли на себя главный удар ВСУ и тербатов. Больше недели неприятель стягивал в окрестности технику, артиллерию и личный состав, чтобы раз и навсегда выбить ополчение с этой высоты. Но бойцы бригады «Восток», вопреки всем прогнозам, держали Саур-Могилу, буквально вгрызаясь в каждый камень и демонстрируя беспримерное мужество и стойкость.

Одному из бойцов с позывным Рева пришлось принять бой с двумя танками сразу. А РПГ у защитников Саур-Могилы остался всего один.

«Когда мне сказали, где танки, я понял, что уже все. Я схватил последнюю трубу (речь о РПГ - прим. ред.), она за углом в подвале стояла. Последняя осталась, с единственным зарядом», - рассказал он корреспондентам «Звезды».

Выбора у него не было - иначе украинская техника просто бы переехала защитников.

В условиях боя, когда счет идет на минуты, твои товарищи гибнут на глазах, вражеская техника, которой больше, чем всех оставшихся в живых защитников, окружает, а твоя артиллерия не может навестись, времени на раздумья нет. Поэтому один из бойцов с позывным Сом принял непростое, но единственное верное решение - вызвал огонь на себя.

«Его накрыло снарядом, который разорвался рядом, засыпало землей. Но он привел себя в порядок и продолжил корректировать. Потом связь с ним оборвалась», - рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.

Как жилось в этот момент обычным жителям в окрестных селах, с какими лозунгами на войну ехал запрещенный «Правый сектор»* и как боевики терроризировали местных, смотрите в новом фильме Екатерины Габель «Донбасс. Бой за Саур-Могилу». Скоро на «Звезде».

*«Правый сектор» - организация, запрещенная в РФ