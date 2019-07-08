Пять лет назад в Донбассе началась война: вооруженные силы Украины пошли в наступление на мирных жителей, которые не признали итоги государственного переворота в Киеве и отказались подчиняться новой власти.

Обстрелы не прекращаются и по сей день. О том, что осталось от некогда современного аэропорта Донецка, как люди годами выживают в подвалах и есть ли надежда на мир - в фильме Екатерины Габель «Донбасс: начало войны».