Детально и из салона: кадры с автомобилем Aurus Senat
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что салон Aurus откроется в Москве до августа этого года. Предварительно, Senat будет стоить около 18 миллионов рублей.
© Видео: ТРК "Звезда"
На выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, представлен автомобиль Aurus Senat.
На кадрах, которые публикует «Звезда», показан автомобиль в золотом исполнении. При желании можно машину рассмотреть детально, например, заглянуть в салон.
Стоимость Aurus Senat в розничной продаже будет составлять почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минпромторг.
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», - сказали в министерстве.
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что салон Aurus откроется в Москве до августа этого года.