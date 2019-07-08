Детально и из салона: кадры с автомобилем Aurus Senat

На выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, представлен автомобиль Aurus Senat.

На кадрах, которые публикует «Звезда», показан автомобиль в золотом исполнении. При желании можно машину рассмотреть детально, например, заглянуть в салон.

Стоимость Aurus Senat в розничной продаже будет составлять почти 18 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минпромторг.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», - сказали в министерстве.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что салон Aurus откроется в Москве до августа этого года.