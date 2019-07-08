Познер объяснил, почему Киеву не выгоден телемост между Россией и Украиной

Украинская власть рассматривает телемост между Россией и Украиной как «опасность и капитуляцию», который может повлиять на общественное мнение в стране. Об этом заявил «Звезде» телеведущий Владимир Познер.

«Этот вот отказ со стороны украинской, очевидно, говорит о том, что власть не хочет, чтобы было какое-то улучшение, и рассматривает такого рода разговор как капитуляцию, как опасность, как то, что, очевидно, может не так повлиять на общественное мнение на Украине, как хотелось бы», - сказал он. Ну вот, я думаю, что это и единственное объяснение, потому что в принципе, в конце концов, это влияние с двух сторон. С одной стороны есть украинцы, которые будут высказывать свои претензии и свои взгляды на то, что происходит в России, с другой стороны - россияне будут свое говорить, нормальный обмен мнениями. Очевидно, такого обмена украинская власть не хочет», - добавил Познер.

Телеканал «Россия 1» заявил, что 12 июля между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольства со стороны украинских политиков и журналистов.

В понедельник NewsOne сообщил об отмене телемоста между странами из-за угроз физической расправы в адрес телеканала и его коллектива.

В связи с планами провести телемост генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены».