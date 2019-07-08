Ситтель о срыве телемоста между Киевом и Москвой: «Думаю, мы выйдем на другую версию»

Журналистское сообщество хотело выйти на простой разговор без политических посредников, чтобы задать вопрос и услышать ответ, поговорить с теми, кто не может ездить друг к другу из-за «патриотического психоза», рассказала «Звезде» ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия» Мария Ситтель.

«Я сожалею, что украинская сторона сейчас выступила, и что наши коллеги были вынуждены отменить телемост. Но если существует прямая угроза физической расправы журналистов и их семей, это, конечно, очень опасно. Мы всячески просим наших коллег на Украине быть более аккуратными и не поддаваться на провокации», - сказала Ситтель.

По ее словам, должен был состояться простой разговор, чтобы понять, слышат ли стороны друг друга, поскольку в настоящее время отсутствует возможность нормального общения.

«Очень жаль, что такую реакцию вызвало желание журналистского сообщества выйти на простой, обыкновенный разговор. Без политических посредников и спекуляций. …Мы не можем задать друг другу вопрос, услышать ответ, а если и возникает эта возможность, то она превращается в шквал каких-то невысказанных обид и обвинений», - добавила ведущая.

Ситтель выразила желание всех российских журналистов поговорить с их украинскими коллегами и жителями о том, что произошло за последние пять лет.

«Нам бы хотелось без пререканий, без обвинений и без колкостей поговорить с теми людьми, которые находятся на Украине, которые не видели своих родственников долгие пять лет, которые молчат, которые не могут ездить друг к другу из-за этого массового, назовем это патриотического психоза, который поддерживается на Украине все это время», - пояснила она.

Однако, отметила Ситтель, разговор еще не начался, но уже начались новые запреты и давления на журналистов. При этом ведущая выразила надежду на то, что телемост между сторонами состоится в каком-то, возможно, другом формате.

«Мы пока не видим оснований прекращать подготовку к телеэфиру, к разговору. Я думаю, что так или иначе мы выйдем на какую-то версию этого телемоста и разговор состоится», - заключила российская телеведущая.

Напомним, телеканалы «Россия-1» и NewsOne должны были провести телемост «Надо поговорить», однако в адрес украинского телеканала начали поступать угрозы, в связи с чем телемост решили отменить.

При этом генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» из-за планов украинского телеканала провести телемост с РФ.