Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Ситтель о срыве телемоста между Киевом и Москвой: «Думаю, мы выйдем на другую версию»

Василиса Морозова
16:19 08.07.2019
Ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия» Мария Ситтель считает, что украинским и российским журналистам все-таки удастся провести телемост, но в какой-то другой версии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Журналистское сообщество хотело выйти на простой разговор без политических посредников, чтобы задать вопрос и услышать ответ, поговорить с теми, кто не может ездить друг к другу из-за «патриотического психоза», рассказала «Звезде» ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия» Мария Ситтель.

«Я сожалею, что украинская сторона сейчас выступила, и что наши коллеги были вынуждены отменить телемост. Но если существует прямая угроза физической расправы журналистов и их семей, это, конечно, очень опасно. Мы всячески просим наших коллег на Украине быть более аккуратными и не поддаваться на провокации», - сказала Ситтель.

По ее словам, должен был состояться простой разговор, чтобы понять, слышат ли стороны друг друга, поскольку в настоящее время отсутствует возможность нормального общения.

«Очень жаль, что такую реакцию вызвало желание журналистского сообщества выйти на простой, обыкновенный разговор. Без политических посредников и спекуляций. …Мы не можем задать друг другу вопрос, услышать ответ, а если и возникает эта возможность, то она превращается в шквал каких-то невысказанных обид и обвинений», - добавила ведущая.

Ситтель выразила желание всех российских журналистов поговорить с их украинскими коллегами и жителями о том, что произошло за последние пять лет.

«Нам бы хотелось без пререканий, без обвинений и без колкостей поговорить с теми людьми, которые находятся на Украине, которые не видели своих родственников долгие пять лет, которые молчат, которые не могут ездить друг к другу из-за этого массового, назовем это патриотического психоза, который поддерживается на Украине все это время», - пояснила она.

Однако, отметила Ситтель, разговор еще не начался, но уже начались новые запреты и давления на журналистов. При этом ведущая выразила надежду на то, что телемост между сторонами состоится в каком-то, возможно, другом формате.

«Мы пока не видим оснований прекращать подготовку к телеэфиру, к разговору. Я думаю, что так или иначе мы выйдем на какую-то версию этого телемоста и разговор состоится», - заключила российская телеведущая.

Напомним, телеканалы «Россия-1» и NewsOne должны были провести телемост «Надо поговорить», однако в адрес украинского телеканала начали поступать угрозы, в связи с чем телемост решили отменить.

При этом генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» из-за планов украинского телеканала провести телемост с РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата08.07.2019, 10:30
Десятки Ил-76 перебазировали на оперативные аэродромы
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата08.07.2019, 04:22
«Убийца крылатых ракет»: С-350 поступят на вооружение приграничных и приморских частей
Дата08.07.2019, 08:44
Партизанский костер зажгли на Кургане Дружбы в память о подвиге борцов с фашизмом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:01 В стране и мире
Видео
«Борьба за каждый миллиметр»: Кузнецова рассказала о здоровье девочки из Ингушетии
16:58 В стране и мире
Видео
«Справедливость восторжествовала»: житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за клад
16:53 Эксклюзив
Видео
Познер объяснил, почему Киеву не выгоден телемост между Россией и Украиной
16:51 В стране и мире
Видео
Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там
16:10 В стране и мире
Видео
«Все увидели какой-то садизм»: знакомые Габунии дали оценку его выходке в эфире «Рустави 2»
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео
Пугачева подарила Шнурову песню про мужиков
Видео
«Сидел за столом, ел наш виноград»: жительница Степановки рассказала, как в ее доме поселился Ярош
Видео
Су-30 показал разворот на месте в небе над Пермью: кадры авиашоу «Русских витязей»
В Чернобыльской зоне выросли гигантские лилии
Видео
Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.