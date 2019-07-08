Разрушены школа, жилые дома и подстанция: последствия новой атаки ВСУ в Донбассе

ВСУ открыли огонь из минометных орудий по селу Красноармейское в ДНР. Об этом сообщила с места событий корреспондент «Звезды» Екатерина Габель.

В общей сложности, по ее словам, по населенному пункту было выпущено 55 снарядов.

В результате обстрела в Красноармейском серьезно пострадали два жилых дома, школа, здание городской администрации, газовая труба и несколько хозяйственных построек.

Также оказалась частично разрушена подстанция. По предварительным данным, оказались обесточены 14 населенных пунктов.

Накануне в расположенном неподалеку от Красноармейского селе Коминтерново съемочная группа «Звезды» попала под обстрел со стороны ВСУ. К счастью, обошлось без пострадавших.