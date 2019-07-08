Разрушены школа, жилые дома и подстанция: последствия новой атаки ВСУ в Донбассе
Обстрелу подверглось село Красноармейское, по которому прилетело 55 снарядов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
ВСУ открыли огонь из минометных орудий по селу Красноармейское в ДНР. Об этом сообщила с места событий корреспондент «Звезды» Екатерина Габель.
В общей сложности, по ее словам, по населенному пункту было выпущено 55 снарядов.
В результате обстрела в Красноармейском серьезно пострадали два жилых дома, школа, здание городской администрации, газовая труба и несколько хозяйственных построек.
Также оказалась частично разрушена подстанция. По предварительным данным, оказались обесточены 14 населенных пунктов.
Накануне в расположенном неподалеку от Красноармейского селе Коминтерново съемочная группа «Звезды» попала под обстрел со стороны ВСУ. К счастью, обошлось без пострадавших.