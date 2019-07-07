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Корреспондент «Звезды» рассказала подробности обстрела в Коминтерново

Лина Давыдова
15:59 07.07.2019
Съемочная группа «Звезды» снимала сюжет в селе Коминтерново Донецкой области, когда начались обстрелы. Огонь велся со стороны позиций ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» не могла выехать из села Коминтерново из-за участившихся обстрелов. Об этом сообщила корреспондент телеканала Екатерина Габель.

Съемочная группа направилась в Коминтерново, чтобы снять последствия обстрела местной церкви. Журналисты находились возле дворца культуры, когда услышали минометные удары

«Мы закончили нашу съемку, однако выехать пока из Коминтерново не можем, потому что по поселку опять ведется обстрел. Площадь, на которой мы записали тот самый финальный стендап, опять обстреливается из минометов, улица, по которой нам нужно выехать простреливается из крупнокалиберных пулеметов, а выезд из поселка тоже пристрелен минами», - рассказала Екатерина, находясь в селе Коминтерново.

Позже журналистам все же удалось покинуть село. 

«Записывали финальный стендап. С другой стороны, со стороны ВСУ, начался обстрел. Мы дошли до укрытия, переждали обстрел. И когда военные разрешили ехать, мы уехали».

Никто из съемочной группы не пострадал. Информация о пострадавших среди местных жителей не поступала.

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