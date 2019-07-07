«Сидел за столом, ел наш виноград»: жительница Степановки рассказала, как в ее доме поселился Ярош

Жительница села Степановка Александра рассказала, как в 2014 году в ее доме поселился лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Это случилось в 2014 году. Село Степановка располагается примерно в паре километров от Саур-Могилы, где в 2014 году велись ожесточенные бои между украинскими силовиками и армией ДНР. В начале лета 2014 года Степановка находилась под контролем ополченцев. Летом Александра и ее муж гостили у родственников. В это время в их доме жили ополченцы.

«Тут жили у нас ополченцы, в том числе командир Славянской бригады. Мы приезжали, когда были ополченцы. Было все нормально, везде был порядок. Они даже обувь снимали. Как-то по-человечески. Мы приезжали несколько раз обратно - тут ведь у нас огород, утята, куры, хозяйство какое-то. А 27 июля мы приехали и помощник командира сказал нам, чтобы мы уехали. А мы хотели оставаться, но он строго приказал, и мы уехали. А 28-го утром, наверное, зашли украинские войска», - вспоминает женщина.

В Степановку вошли боевики запрещенного в России «Правого сектора» под руководством Дмитрия Яроша. Дом Александры националистическая организация превратила в свой личный штаб.

«Как сюда поселился Ярош, чем он руководствовался, когда выбирал жилье, я не знаю»,- рассказывает жительница села.

О том, что Ярош поселился в их доме, Александра и ее муж узнали совершенно случайно из новостей.

«Мы были в Таганроге, у мужа сестры жили на даче, смотрим новости. И я вижу, наш двор показывают. Тут к Ярошу приезжали корреспонденты, и российские каналы это показали. Сидит тут у нас за столом, слышно как утята орут, на столе наш виноград лежит - хорошо живут», - вспоминает Александра.

© Olena Bilozerska, YouTube Дмитрий Ярош в Степановке

В августе 2014 года ополченцам удалось выбить ВСУ из Степановки. Село вновь оказалось под контролем ДНР. Александра и ее муж вернулись, но оставленный после националистов бардак в доме их привел в ужас.

«Они тут жили, после себя оставили страшный бардак. Мой сын только со двора вывозил три дня вещи. А в дом невозможно было войти... Виноград весь вырезали и вывезли в ящиках», - рассказывает Александра.

Пятнадцатого августа 2014 года силы ополчения сообщили, что им удалось взять стратегически важное село Степановка Шехтерского района. Они уничтожили десятки единиц боевой техники в отбитом у ВСУ селе.

Бои за Саур-Могилу стали одними из самых ожесточенных в 2014 году. Для ополченцев отстоять курган было вопросом жизни и смерти. Именно там располагался мемориальный комплекс в память о воинах трех механизированных корпусов Советской армии, которые в годы Великой Отечественной войны сражались против танковой дивизии СС «Мертвая голова».

В 2014 году от памятника практически ничего не осталось. В конце августа Саур-Могила вернулась под контроль ополченцев. А в апреле 2015 года, в годовщину основания ДНР, на кургане был установлен колокол. Кроме того власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики планируют восстановить комплекс и построить дополнительно часовню в память о погибших в боях в 2014 году.