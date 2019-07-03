Военный эксперт оценил версию о взрыве на борту глубоководного аппарата

Экипаж погибшего в Баренцевом море глубоководного аппарата действовал в соответствии со всеми правилами моряков-подводников. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил военный эксперт Иван Коновалов.

«Экипаж отвечает за глубоководный аппарат. В случае нештатной ситуации моряки будут спасать технику. Русский моряк есть русский моряк, спасти корабль - прежде всего. Они поступили как герои, как и положено было поступить в такой ситуации», - считает Коновалов.

Военный эксперт также отверг версию взрыва на борту подводного аппарата, поскольку в таком случае последствия были бы совсем другие.

«Если бы произошел взрыв, то подводный аппарат не удалось бы спасти. Было короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля, что и вызвало возгорание в помещении аккумуляторных батарей. Дальше события стали развиваться трагическим образом. На корабле присутствовала и научная группа, и экипаж, и все боролись до последнего. В случае взрыва картина была бы другой», - уверен эксперт.

На борту погибшего корабля находились высококлассные специалисты, как в составе экипажа, так и среди научной группы.

«Все зависит от того, какую миссию выполняет корабль. Подводный аппарат такого уровня требует присутствия на нем профессионалов экстра-класса. Как правило, они имеют высокие звания. Капитан первого ранга соответствует званию полковника в Сухопутных войсках. Так что ничего удивительно в этом нет. Люди занимались решением широкого круга вопросов, поэтому неудивительно, что все они находились на одном аппарате», - подытожил собеседник «Звезды».

Трагедия в акватории Баренцева моря произошла 1 июля. В результате пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата погибли 14 моряков.

Во время проведения батиметрических измерений произошла нештатная ситуация. Моряки эвакуировали гражданского, после чего задраили люки и приступили к тушению. Ценой своих жизней они спасли аппарат.

По предложению президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу экипаж представят к государственным наградам.