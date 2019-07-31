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Инна Чурикова выписалась из больницы

Ян Брацкий
16:23 31.07.2019
Актриса упала со сцены во время спектакля 18 июля и была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Актриса Инна Чурикова выписалась из больницы. На лечении она находилась с 18 июля.

Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля. Первую помощь ей оказали зрители, которые подняли актрису на руки и отнесли за кулисы. В зале оказалась женщина-врач, именно она до приезда скорой помощи осмотрела артистку.

Спектакль был прерван, а Чурикову срочно госпитализировали в реанимацию отделения острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского. Там за состоянием актрисы следили лучшие врачи, которым удалось поставить ее на ноги.

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