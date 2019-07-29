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«Я не собирался становиться композитором»: Игорь Крутой рассказал о пути на вершину успеха

Ян Брацкий
12:44 29.07.2019
В юбилейный год композитор пообещал порадовать своих поклонников большим количеством новых произведений и концертов, на которых выступят не только отечественные, но и зарубежные звезды эстрады.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Самый лирический композитор российской страды и народный артист РФ отмечает 65-летний юбилей. Игорь Крутой рассказал в интервью «Звезде» о своем творческом становлении. Сейчас это сложно представить, но он не собирался становиться композитором.

По признанию самого Крутого, дальнейшую судьбу предопределило решение матери отправить его на прослушивание в музыкальную школу. После ее успешного окончания Крутой преподавал и даже поступил в саратовскую консерваторию, но не доучился. Уже на третьем курсе его приняли в Союз композиторов России, и будущий мэтр начал писать музыку для эстрадных звезд.

Первый большой успех, по словам самого маэстро, пришел к нему в конце 80-х годов, когда написанная Крутым музыка начал звучать из всех радиоприемников страны.

«Это "Песня-87" и наше выступление с Александром Серовым с песней "Мадонна". Тогда ее стали крутить все радиостанции, и Саша в одно утро проснулся знаменитым. Наверно в это же время и я состоялся как композитор. Потом было много популярных песен, но первая предопределила всю мою дальнейшую судьбу», - вспоминает Крутой.

Оставаясь за кадром, композитор писал все новые и новые хиты. Как рассказал в интервью Крутой, его редко посещает вдохновение. Побудить к написанию новой музыки может все, что создает настроение, считает юбиляр. В том числе и общение с красивой женщиной, добавляет музыкант. После дуэта с одной из них Игоря Крутого начали узнавать повсеместно.

«Я долгое время оставался за кадром, а узнаваемость пришла после того, как мы с Ириной Аллегровой спели песню "Незаконченный роман". Это тоже нежданно-негаданно произошло. Песню я писал для нее, и уже на студии она предложила спеть ее вдвоем. Вот так я стал узнаваем. Когда крутили на рынках эту песню, моя теща спрашивала всех: "Знаете, кто это поет?". Ей отвечали: "Да, это муж Аллегровой". Она смеялась всегда и говорила, что это поет ее зять», - рассказал композитор.

Сейчас Игорь Крутой много пишет и работает в студии. Впереди юбилейный год и множество концертов, на которых песни под его музыку будут исполнять российские и зарубежные звезды. В свои 65 лет композитор настроен решительно и уже заявил о начале работы над несколькими инструментальными альбомами.

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