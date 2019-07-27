Саур-Могила и окрестности самой высокой точки в Донбассе еще во время Великой Отечественной войны стали самой главной авансценой борьбы за богатый регион. Спустя 76 лет эту высоту вновь пришлось защищать уже ополчению Донецкой Народной Республики.

Иван Федоров с женой Натальей не уехали из родного дома, несмотря на то, что снаряды летели у них буквально над головами, а колонны боевиков из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) ехали мимо них с весьма однозначными лозунгами: «смерть Донбассу».

В Степановку боевики «Правого сектора» зашли примерно 28 июля. Их глава - Дмитрий Ярош - поселился в одном из оставленных домов. Хозяйка дома - Александра - за день до этого благополучно успела выехать в Россию. Однако то, что ей рассказали односельчане, она хорошо запомнила.

«Стреляли прямо в упор из танка. Много домов, я не знаю точно, штук 15 точно расстреляли. И дома расстреливали, несмотря на то, что на воротах было написано "здесь живут люди, дети"», - рассказала она журналистам «Звезды».

Зато когда украинские войска потерпели поражение и с огромными потерями отошли, высшие чины решили не утруждать себя захоронением своих павших, а главное - выплатой компенсаций.

«Они ямы рыли, своих же закапывали. Одну известью засыпали, а вторую так... (бросили). Когда начало разлагаться, дышать нечем стало», - вспоминает Иван Федоров.

А перед тем, как оставить Степановку, боевики «Правого сектора» вообще решили стереть деревню с лица земли. Они сложили боеприпасы на детской площадке и, отходя, взорвали склад.

Что происходило в этот момент на самой Саур-Могиле, каково это - выйти на бой с танком, имея всего один выстрел из РПГ, и как выжить, когда по тебе бьет пять пакетов «Града», - смотрите в новом фильме Екатерины Габель «Донбасс. Бой за Саур-Могилу». Скоро на «Звезде».