Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Холодно, как в апреле: Россию на следующей неделе ждет аномальная погода

Александра Арсентьева
10:57 27.07.2019
На севере европейской территории, на востоке северо-западного федерального округа, не исключен дождь с мокрым снегом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В конце следующей рабочей недели на европейскую территорию России начнет поступать холодный арктический воздух с северо-востока. Температура воздуха на этой территории будет больше характерна для апреля. Об этом рассказал «Звезде» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«С воскресенья на понедельник, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, ночная температура может понизиться до +5... +10 градусов, но а дневные не превысят +13... +18, то есть ожидается понижение температуры примерно на 10 градусов», - сказал синоптик.

На востоке северо-западного федерального округа, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, и на севере Архангельской области не исключен дождь с мокрым снегом. Голубев заявил, что данный прогноз будет уточняться.

Температура в Москве в начале следующей недели будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата27.07.2019, 11:46
Атомные подлодки ТОФ впервые примут участие в параде ко Дню ВМФ на Камчатке
Дата26.07.2019, 15:55
ОКР получил приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.07.2019, 06:28
Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.