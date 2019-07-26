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«Серая зона» Донбасса: ВСУ устанавливают мины прямо у домов жителей ДНР

Екатерина Габель
23:25 26.07.2019
Корреспондент «Звезды» побывала в поселке Зайцево, который находится буквально под прицелом ВСУ, и где накануне погибла женщина, подорвавшись на мине около своего дома.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В поселке Зайцево в Донбассе уже 27 перемирие проходит в окружении табличек «Осторожно! Мины!». Бойцы Народной милиции ДНР установили их для безопасности граждан. Однако, несмотря на все предупреждающие знаки, люди все равно приходят в свои огороды.

В четверг, 25 июля, в населенном пункте, который расположен в так называемой буферной зоне, случилась трагедия. Во дворе собственного дома на мине подорвалась мирная жительница Ирина Меньшакова. Она приехала сюда убрать часть урожая и решила поправить покосившийся забор, но именно за ним оказались установлены мины.

Как рассказал глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов, судя по всему украинские диверсанты установили мину в ночь на четверг, поскольку еще накануне местная жительница работала на своем участке. Корреспондент «Звезды» Екатерина Габель побывала в поселке, жителей которого в республике ласкового называют «зайчатами» и при этом отмечают их несгибаемую волю и мужество.

«Четыре года она с мужем прожила на самой кромке линии фронта. Четыре долгих года она боролась как могла. Совсем недавно мы смогли наконец то ее уговорить переехать. Они были последние с дядей Сеней, кто переехал совсем недавно. И вот трагедия. Не смогла, вернулась», - отреагировал на произошедшее мэра города Горловка Ивана Приходько.

Действительно, на улице Брусилова, где находится дом семьи Меньшаковых, люди уже не живут, их пересилили из-за опасности, однако многие из них не хотят бросать свое имущество насовсем и регулярно приезжают в поселок. И, конечно, украинские военные, которые находятся буквально в ста метрах отсюда, не могли не знать об этом.

«Там все как на ладони. Да, это сейчас считается "серой зоной", нейтральной зоной, где не стоят ни наши, ни украинские войска. Но Украина имеет там точку высоты и конкретно видит, что там местные жители, а не какие-то военнослужащие. Это, конечно, жестко, что они такое сделали. Для чего? Я до сих пор не понимаю. Что они хотят от нас добиться? Почему они уничтожают именно жителей поселка. У меня нет ответа на этот вопрос», - рассказала глава поселка Зайцево Ирина Дикун.

Во двое семьи Меньшаковых стоит ведро, полное хвостовиков от снарядов, которые Ирина собрала после обстрелов ВСУ в своем огороде. Один из них - прямое доказательство нарушения минских соглашений со стороны украинских военных. К двигателю от РПГ-7 приделан через переходник хвостовик от 82-милиметровой мины, запрещенной к использованию. Таким образом, ВСУ могут, не используя минометы, обстреливать мирное население Донбасса боеприпасами, несущими огромный урон.

«По факту, выстрела из миномета нет, однако эффект от прилета вот такого снаряда такой же, как от 82-й мины», - рассказала корреспондент «Звезды».

Глава Зайцево отмечает, что ВСУ не просто обстреливают поселок, но и всеми способами мешают хоть как-то минимизировать последствия от атак. Например, специально не дают работать пожарным.

«Улицу Брусилова почти полностью разрушили, сожгли. Дома не успевали тушить, потому что ВСУ не давали это сделать. Когда пожарная машина подъезжала, они начинали целенаправленно ее обстреливать. Тоже самое на Политаева, где в маленький квадратик положили 25 снарядов», - сокрушается Ирина Дикун.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Вооруженные силы Украины пошли в наступление на мирных жителей, которые не признали итоги государственного переворота в Киеве и отказались подчиняться новой власти.

Обстрелы не прекращаются и по сей день. О том, что осталось от некогда современного аэропорта Донецка, как люди годами выживают в подвалах и есть ли надежда на мир - в фильме Екатерины Габель «Донбасс: начало войны».

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