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«Кого они будут допрашивать»: что связывает задержанный NIKA SPIRIT с танкером NEYMA

Татьяна Полуказакова
17:06 25.07.2019
По словам эксперта, судно поменяло свое название в феврале 2019 года и было продано другой компании, поэтому никакого отношения к инциденту в Керченском проливе оно не имеет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СБУ

Сегодня в порту Измаил Служба безопасности Украины задержала российский танкер NIKA SPIRIT. Она идентифицировала судно как NEYMA. По словам эксперта по морскому праву, капитана дальнего плавания Андрея Волошина, в феврале 2019 года судно сменило экипаж и владельца, а значит, не имеет никакого отношения к инциденту в Керченском проливе.

«Единственное, что осталось идентичное с тем танкером, который участвовал в инциденте - это его идентификационный номер», - заявил Волошин в интервью «Звезде».

Эксперт считает задержание судна только на основании бывшего названия и судовладельца со стороны Украины незаконным.

«Я не знаю, кого они будут задерживать и что они будут искать на этом судне. Кого они будут допрашивать, когда никого из тех людей, которые участвовали в инциденте в Керченском проливе в инциденте, их нет на судне», - отметил собеседник «Звезды».

Он добавил, что на корабле нет и документов, которые могли бы «пролить свет» на события ноября 2018 года.

«Поэтому с точки зрения международного законодательства арест этого судна незаконен. С точки зрения законодательства Украины - это уже дело Украины», - подытожил Волошин.

Судно NIKA SPIRIT было задержано 25 июля. На его борту были как минимум семь российских моряков. На корабле прошли обыски. Российская сторона сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего в порту Измаил.

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