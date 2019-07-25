«Мы рассчитывали его увидеть»: сценарист рассказал об одной из последних работ Рутгера Хауэра

Рутгер Хауэр должен был приехать в сентябре в Россию на премьеру фильма с его участием. Актер скончался 19 июля. Об этом рассказал Алексей Петрухин, сценарист, продюсер одной из последних работ с Хауэром.

«Мы очень рассчитывали его увидеть в сентябре на премьере у нас. Мы обо всем договорились, все обсудили. Это была пятая поездка его в Россию именно с нашей командой», - сказал он в комментарии «Звезде».

По словам Петрухина, все сцены с Рутгером Хауэром уже отсняты и пару месяцев назад завершилось озвучивание.

«В этом смысле на картине это никак не отразилось», - сказал сценарист.

Рутгер Хауэр скончался 19 июля в возрасте 75 лет. Он умер в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Самыми известными работами актера стали фильмы «Бегущий по лезвию», «Зов предков», «Ночные ястребы» и сериалы «Десятое королевство» и «Великий Мерлин».