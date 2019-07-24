Психолог дал рекомендации по борьбе с депрессией из-за плохой погоды

В столичном регионе уже который день погода не радует теплом. Психолог Герман Шляхов дал простые рекомендации людям, чье настроение зависит от погодных условий.

По его словам, первое, на что стоит обратить внимание, это режим сна. Засыпать и просыпаться каждый день нужно примерно в одно и то же время.

«Понятно, что это не за день нормализуется, но через неделю- другую состояние человека меняется, и он начинает чувствовать себя эмоционально более комфортно», - уверен Герман Шляхов.

В свой день стоит включить и обязательные тренировки: ходьба по 30-60 минут в день или 15-минутная зарядка.

«Этого достаточно для того, чтобы наш метаболизм приходил в баланс. При этом наша нервная система тоже приходит в некий баланс. Эмоционально мы находимся в более спокойном, размеренном, сбалансированном состоянии», - уверен психолог.

В ближайшее время, правда, погода в Москве сильно не изменится. Самым теплым днем на этой неделе станет суббота. А в воскресенье температура в столице начнет резко опускаться.