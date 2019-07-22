Бас-гитарист группы «Кино» оценил «Группу крови» в исполнении Metallica

Бас-гитарист группы «Кино» Игорь Тихомиров в комментарии «Звезде» высказал мнение, что исполнение Metallica песни «Группа крови» на концерте в Москве «было смешным».

«Смешно они выступили. Можно, конечно, назвать это авторским прочтением, но не суметь снять примитивные гитарные аккорды - это довольно забавно. Музыканты хорошего, высокого уровня, столько времени потрачено на выучивание русского текста и элементарно не снять гитарную партию - вот это смешно, меня это развеселило по-ПТУшному так», - сказал он.

«Я думаю, что это авторское прочтение, но оно весьма корявое. Их авторское прочтение, не наше, гитарист решил блеснуть собственным интеллектом», - отметил Тихомиров.