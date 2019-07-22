Бас-гитарист группы «Кино» оценил «Группу крови» в исполнении Metallica
Бас-гитарист группы «Кино» Игорь Тихомиров в комментарии «Звезде» высказал мнение, что исполнение Metallica песни «Группа крови» на концерте в Москве «было смешным».
«Смешно они выступили. Можно, конечно, назвать это авторским прочтением, но не суметь снять примитивные гитарные аккорды - это довольно забавно. Музыканты хорошего, высокого уровня, столько времени потрачено на выучивание русского текста и элементарно не снять гитарную партию - вот это смешно, меня это развеселило по-ПТУшному так», - сказал он.
«Я думаю, что это авторское прочтение, но оно весьма корявое. Их авторское прочтение, не наше, гитарист решил блеснуть собственным интеллектом», - отметил Тихомиров.
21 июня группа Metallica выступила с концертом в «Лужниках». В середине шоу музыканты исполнили композицию группы «Кино». Это привело фанатов в восторг - они начали подпевать вокалисту. Концерт в Москве стал пятым в России за все время существования группы.