Конюхов подтвердил информацию об экспедиции к «Петропавловску» и останкам адмирала Макарова

Путешественник Федор Конюхов подтвердил «Звезде» информацию о том, что он планирует поднять со дна Желтого моря останки адмирала Макарова. По его словам, они будут перевезены в строящийся в Подмосковье Главный храм ВС РФ.

«Привезем туда и Макарова, и Верещагина, и тех моряков, которых достанем. Все, что будет там, все достанем и привезем в этот храм», - сообщил Конюхов.

Он добавил, что «в качестве тренировки» команда примет участие в подъеме корабля «Новороссийск», а уже потом отправится к затонувшему в Желтом море «Петропавловску».

По словам сына Конюхова Оскара, экспедиция намечена на следующий год, а сейчас ведутся переговоры с японской стороной.

Броненосец «Петропавловск», где держал свой вымпел командующий Тихоокеанской эскадрой Степан Макаров, подорвался на мине в 1904 году во время русско-японской войны.