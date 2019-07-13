«Малахольные»: режиссер фильма «В борьбе за Украину» рассказал об угрозах

Один из режиссеров документального фильма «В борьбе за Украину» Игорь Лопатенок рассказал «Звезде», какие угрозы он получает после выхода картины и как живет на Украине.

«Обычное дело в таком случае. Они там все малахольные. Поэтому они пишут всякие гадости мне в Facebook и на телефон. "Свинособак, мы тебя найдем, сожжем, убьем. Детей твоих найдем, убьем"», - рассказал он.

Лопатенок сказал, что злые люди хотят выплеснуть свои эмоции, написав кому-то что-то нехорошее, потому что не могут сделать это иначе.

«Знаете, если бы они были способны это делать, они бы не писали. Это пишут ненормальные. У них единственный способ выплеснуть свою злобу и свой когнитивный диссонанс - это кому-то написать. Эта поселенная в их сердцах злоба выплескивается наружу», - считает он.

По словам режиссера, в основном ему пишут не очень адекватные люди, а к приходу «серьезных людей» он уже подготовился. Лопатенок отметил, что в его арсенале есть пистолеты и легальный автомат Калашникова.

«Я абсолютно не боюсь этих угроз, я живу достаточно уединенно, у меня большая немецкая овчарка, легальный АК, несколько пистолетов. Я хожу регулярно в тир, я готов к приходу серьезных людей, не говоря уже о... никуда не годящихся», - подчеркнул коллега Оливера Стоуна.

Лопатенок отметил, что если будут повторяться некоторые угрозы, будет эскалация, то он обратится в правоохранительные органы.

«Мы никого не дадим поставить под реальную угрозу», - подчеркнул он.

Также режиссер рассказал о планах продолжить работу с американским коллегой Оливером Стоуном. По его словам, новые фильмы будут связаны с геополитикой.

Ранее сообщалось, что одному из режиссеров картины «В борьбе за Украину» Игорю Лопатенку после выхода фильма стали угрожать. Дело в том, что в фильме, посвященном событиям на Майдане на Украине, упоминаются имена людей, которым это не понравилось.