Единение двух легенд: комплекс «Рубеж-МЭ»
«Рубеж-МЭ» предназначен для прибрежных стран, которые не имеют средств для закупки дорогих ракетных комплексов западных производителей.
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Предшественником этого комплекса являются сразу две легенды.
Первая из них - «Рубеж». Он выпускался тридцать лет и все это время стоял на боевом дежурстве, а в некоторых местах стоит и до сих пор.
Вторая - комплекс «Бал», который несет ракеты Х-35УЭ.
«Рубеж-МЭ» способен обеспечить контроль территориальных вод и проливных зон, защиту военно-морских баз и прочих береговых объектов.